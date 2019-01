Erfurt

IHK bietet Unternehmen Präsenz auf internationalen Messen

02.01.2019, 13:53 Uhr | dpa

Unter anderem in Tschechien, Indonesien und auf Kuba können sich in diesem Jahr Thüringer Unternehmen gemeinsam mit anderen Firmen aus Mitteldeutschland an IHK-Ständen vorstellen. Auf insgesamt sieben Fachmessen - etwa zu Maschinenbau - in Brünn, Jakarta und Havanna haben die mitteldeutschen Industrie- und Handelskammern (IHK) gemeinsame Standplätze für Unternehmen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt organisiert. Das teilte die IHK Erfurt am Mittwoch mit. Auch Fachmessen in Deutschland zählen dazu.

Über internationale Messen erhielten Unternehmen die Chance, neue Absatzregionen auch zu erschließen oder zu stärken. Pro Gemeinschaftsstand könnten sich fünf bis zehn Unternehmen präsentieren. Kleinere und mittlere Thüringer Unternehmen können sich die Teilnahme an Messen vom Land bezuschussen lassen. Unter anderem unterstützt auch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringer Unternehmen im internationalen Wettbewerb und bei Messeauftritten im Ausland.