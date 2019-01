Lübeck

Ostsee-Hochwasser in Schleswig-Holstein

02.01.2019, 14:53 Uhr | dpa

Eine Sturmflut hat am Mittwoch an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste die Pegelstände teils deutlich steigen lassen. Besonders betroffen war Lübeck, wo der mittlere Stand von fünf Metern laut Polizei am Mittag um fast zwei Meter übertroffen wurde. Am frühen Nachmittag ging das Wasser langsam wieder zurück. In der Lübecker Altstadt an der Trave und in Travemünde standen mehrere Autos unter Wasser, weil sie nicht rechtzeitig weggefahren oder abgeschleppt werden konnten. Auch in Flensburg und Kiel stieg das Wasser erheblich über die normalen Werte.