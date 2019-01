Halle (Saale)

Gut verdienende Sachsen-Anhalter sorgen häufiger privat vor

02.01.2019, 15:32 Uhr | dpa

Ob Menschen in Sachsen-Anhalt privat für das Alter vorsorgen, hängt stark von ihrem Einkommen ab. Im vergangenen Jahr zahlten nahezu alle Haushalte, die monatlich mindestens 4000 Euro zur Verfügung hatten, zusätzlich in eine private Altersvorsorge ein, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Bei Haushalten mit weniger als 1700 Euro pro Monat war es hingegen nur jeder vierte. Im Landesschnitt sorgten 44 Prozent der Haushalte auch privat für das Alter vor. Für die Statistik wertete das Landesamt die Daten der Einkommens- und Verbraucherstichprobe aus. Sie wird den Angaben zufolge alle fünf Jahre erhoben, zuletzt im Jahr 2018.