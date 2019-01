Berlin

Tarifgespräche zwischen Bahn und Lokführergewerkschaft

03.01.2019, 01:05 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn will nach dem jüngsten Tarifabschluss mit der Eisenbahngewerkschaft EVG auch eine Einigung mit der Lokomotivführervertretung GDL erzielen. Die Tarifgespräche werden heute in Frankfurt am Main fortgesetzt. Die Bahn peilt wie bisher mit beiden rivalisierenden Gewerkschaften widerspruchsfreie Verträge an.

Die GDL unter dem Bundesvorsitzenden Claus Weselsky hatte im Laufe der Tarifrunde die Verhandlungen für gescheitert erklärt, zuletzt aber verkündet, sie habe von der Bahn ein verbessertes Angebot erhalten. So würden beispielsweise Pausen auf dem Zug und Kurzpausen abgeschafft. Daher kehre sie an den Verhandlungstisch zurück. Offen seien aber noch Punkte etwa zur Trennung von Dienst und Privatleben und zum Einsatz moderner Kommunikationsmittel, so die GDL.

Die Deutsche Bahn teilte am Mittwoch mit, es seien noch ein paar sachliche Punkte offen, die man in den Verhandlungen klären wolle. Sie strebe eine Einigung mit der GDL an.

Mit der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte sich die Bahn bereits im Dezember auf einen Abschluss geeinigt. Er sieht unter anderem Lohnerhöhungen von 3,5 Prozent und in einem weiteren Schritt von 2,6 Prozent vor sowie eine Einmalzahlung von 1000 Euro. Die Laufzeit beträgt 29 Monate.