1. FC Magdeburg startet in die Vorbereitung Magdeburg

03.01.2019, 03:13 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg steigt heute in die Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt ein. Trainer Michael Oenning hat bis zum Auftaktspiel am 29. Januar in der 2. Fußball-Bundesliga mit der Heimpartie gegen den FC Erzgebirge Aue Zeit, die Mannschaft einzustimmen. Am Samstag wird er mit dem Team nach Andalusien ins Trainingslager fliegen.

Für die Magdeburger geht es in den verbleibenden 16 Spielen um den Kampf gegen den Abstieg nach nur einer Saison. Der 1. FCM gewann bislang eins von 18 Spielen und liegt mit elf Punkten auf dem vorletzten Platz.