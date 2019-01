Erfurt

Zehntausende Kinder und Jugendliche von Armut bedroht

03.01.2019, 06:04 Uhr | dpa

Etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen im Alter bis 18 Jahre in Thüringen ist von Armut bedroht. Das gelte nicht nur für etwa 49 000 Kinder und Jugendliche, die in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften lebten, sagte Sozialministerin Heike Werner (Linke) der Deutschen Presse-Agentur. "Der Blick bei Kinderarmut liegt häufig nur auf Erwerbslosen, Alleinerziehenden oder Migranten. Es sind aber auch die Kinder von gut ausgebildeten Arbeitnehmern betroffen, weil ihre Eltern im Niedriglohnsektor arbeiten oder prekäre Arbeitsverhältnisse haben." Thüringen setze sich deshalb zusammen mit einigen anderen Bundesländern für die Einführung einer Kindergrundsicherung in Deutschland ein.