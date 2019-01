Berlin

Überfall auf Lebensmittelgeschäft: Bedrohung mit Schusswaffe

03.01.2019, 08:00 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Ein Unbekannter hat in Berlin-Treptow ein Lebensmittelgeschäft überfallen und eine 25 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der Täter am Mittwochabend zunächst als angeblicher Kunde an die Kasse des Geschäfts im Dammweg herangetreten. Dort bedrohte er die Frau dann mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Als sie seiner Aufforderung nicht schnell genug nachkam, griff er schließlich selbst zu und flüchtete. Die 25-Jährige erlitt einen Schock. Wie viel Geld der Täter erbeutete, war nach ersten Angaben der Polizei vom Donnerstag unklar.