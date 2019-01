Hannover

96-Verspätung beim Abflug nach Málaga: Flug umgebucht

03.01.2019, 10:26 Uhr | dpa

Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga, Hannover 96, ist mit organisatorischen Problemen ins neue Jahr gestartet. Erst mit deutlicher Verspätung ging es für die Niedersachsen am Donnerstag ins Trainingslager nach Marbella, wie der Verein mitteilte. Aufgrund der nun geplanten Ankunftszeit um 18.15 Uhr am Abend im nahe gelegenen Málaga dürfte das erste vorgesehene Training in Andalusien ausfallen.

Der Abflug aus Hannover war für 7.00 Uhr am Morgen geplant gewesen. Wegen eines "Fehlers am Bremssystem" des Flugzeugs wurde daraus jedoch nichts. Da der Flughafen Hannover zunächst keine Treppen zur Verfügung stellen konnte, saß das 96-Team noch längere Zeit im Flieger fest. Noch im Laufe des Vormittags wurden die Niedersachsen auf einen Flug über München umgebucht, der einen rund vierstündigen Aufenthalt am dortigen Flughafen beinhaltet. Die geplante Ankunft in Málaga verzögerte sich damit um rund sechs Stunden.