Erfurt

Im Kinderzimmer gezündelt? Fünfjährige im Krankenhaus

03.01.2019, 10:35 Uhr | dpa

Nach einem Brand im Kinderzimmer ist ein fünf Jahre altes Mädchen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Eine Matratze fing nach Polizeiangaben von Donnerstag Feuer. Es bestehe der Verdacht, dass das Kind mit einem Feuerzeug in seinem Bett gezündelt habe. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand am Mittwochabend weiter ausbreitete. Die Wohnung der Familie befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.