Frankfurt am Main

Arbeitsagentur: Firmen müssen länger nach Arbeitern suchen

03.01.2019, 10:52 Uhr | dpa

Hessische Firmen müssen nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit immer länger suchen, wenn sie neue Leute einstellen wollen. Im Dezember waren im Schnitt 135 Tage bis zur Neubesetzung einer freien Stelle vergangen, wie die Regionaldirektion der Agentur am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Ein Jahr zuvor waren es nur 118 Tage gewesen. Mit einer durchschnittlichen Vakanz von 169 Tagen waren insbesondere Altenpfleger schwer zu finden.

In den langen Zeiten bis zur Wiederbesetzung spiegelt sich neben dem geringen Angebot an Arbeitskräften auch die weiter hohe Nachfrage der Unternehmen. Der dazu entwickelte Stellenindex BA-X erreichte im Dezember mit 232 Punkten den Jahreshöchstwert für 2018 und blieb mit 4 Punkten nur knapp unter dem Allzeitrekord aus dem Dezember 2017, wie die Regionaldirektion berichtete.

Im November waren den Agenturen mehr als 56 000 freie Jobs gemeldet bei rund 144 000 Arbeitslosen. Fast 4000 Stellen waren in der Lagerwirtschaft zu besetzen. Am Freitag will die Regionaldirektion die Zahlen für den Dezember und das Gesamtjahr 2018 vorlegen. Saisonüblich wäre ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl.