Dresden

Besucherplus in der Gläsernen VW-Manufaktur

03.01.2019, 12:26 Uhr | dpa

Volkswagen-Mitarbeiter arbeiten in der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden an der Montage eines Volkswagen E-Golfs. Foto: A. Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden hat 2018 mehr Besucher aus dem Ausland angelockt als im Jahr davor. Insgesamt kamen 2018 rund 135 500 Menschen in die futuristisch anmutende Fabrik in der Innenstadt, wie VW am Donnerstag mitteilte. 2017 zählte die Manufaktur 103 000 Besucher. Neben Touren in englischer Sprache waren vor allem chinesisch- und russischsprachige Führungen gefragt. Die Besucher können auf mehr als 80 000 Quadratmetern unter anderem sehen wie E-Golfs gefertigt werden und auch selbst eine Runde damit drehen. Insgesamt gab es 4700 Probefahrten mit einem solchen Elektrofahrzeug. "Die Lust auf Elektromobilität steigt weiter", sagte Standortleiter Lars Dittert. 2018 rollten in Dresden 13 735 Fahrzeuge vom Band.