Mainz

Zusammenarbeit am Oberrhein muss neu organisiert werden

03.01.2019, 12:37 Uhr | dpa

Wegen Gebietsänderungen in Frankreich muss auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein bald neu organisiert werden. Es gehe um die Kooperation ab dem Jahr 2021, weil dann die französischen Departements Bas- und Haut-Rhin fusionieren sollten, wie die rheinland-pfälzische Staatskanzlei in Mainz am Donnerstag mitteilte. Viele Verträge müssten dann angepasst werden.

"Ich bin mir sicher, wir werden diese Aufgaben im guten europäischen Sinne lösen können", sagte Werner Schreiner. Er ist Beauftragter von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für grenzüberschreitende Kooperation und hatte 2018 die Präsidentschaft der Oberrheinkonferenz inne, die mit dem Jahreswechsel an die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann in der Schweiz übergegangen ist.

Schreiner zog eine positive Bilanz. Eines seiner zentralen Ziele war es, weitere Schritte hin zu einem neuen Schienenkonzept in der Region voranzubringen. Noch in der Woche vor Weihnachten habe es in Brüssel Gespräche bei der Transportbehörde der EU gegeben. Es sei etwa um den Bahnanschluss für den Flughafen Basel-Mülhausen-Freiburg gegangen, eine Anbindung Straßburgs an die Schnellstrecke Karlsruhe-Basel, die neue Verbindung zwischen dem französischen Colmar und Freiburg sowie Verbindungen zwischen der Pfalz und Straßburg. In der kommenden Woche gehe es mit Gesprächen zu den Mobilitätsprojekten weiter.