Kiel

Landesregierung fördert Ausbau von Hospizplätzen im Norden

03.01.2019, 12:37 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein unterstützt den Ausbau von Hospizplätzen im Norden in diesem Jahr mit 500 000 Euro. "Die vom bürgerschaftlichen Engagement getragenen Hospizinitiativen leisten einen unschätzbaren Beitrag für Menschen, die sterben werden", sagte Sozialminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag. Die Voraussetzungen müssten verbessert werden, "um mehr Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine würdevolle und humane Begleitung durch Hospize zu ermöglichen".

Stationäre Einrichtungen erhalten bis zu 30 000 Euro pro Hospizplatz und Tageshospize bis zu 25 000 Euro pro Platz. Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es in Schleswig-Holstein 66 stationäre Plätze. Zu den teilstationären Plätzen konnte das Ministerium keine aktuellen Angaben machen.