Zempin

Schwere Schäden durch Sturmflut an Küstenabschnitten

03.01.2019, 12:44 Uhr | dpa

Einen Tag nach der ersten schweren Sturmflut des Jahres hat an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns das Aufräumen und die Begutachtung der Schäden begonnen. Der Verwaltungschef des Amtes Usedom Süd, René Bergmann, berichtete am Donnerstag von erheblichen Sandverlusten im Bereich von Zempin. Nach der Sturmflut im Januar 2017 seien dort rund eine Million Euro in die Reparatur des Strandabschnittes investiert worden. Bergmann rechnet nun damit, dass sich die Ostsee etwa 40 Prozent des aufgeschütteten Strandes wieder geholt hat. Der wieder hergerichtete Hochuferweg sei allerdings nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Schwere Schäden sind auch am Strand in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) entstanden. Dort hat das Hochwasser die Seebrücke beschädigt, wie die Kreisverwaltung berichtete.