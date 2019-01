Erfurt

IHK Erfurt: 2018 Exportrekordjahr für Thüringen

03.01.2019, 14:12 Uhr | dpa

Thüringer Unternehmen haben nach Berechnungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt im vergangenen Jahr Waren im Wert von rund 15,5 Milliarden Euro exportiert. Das sei ein Rekord, teilte die IHK Erfurt am Donnerstag mit. Grundlage für die Berechnung seien Daten des Landesamts für Statistik. Bereits 2017 lag der Warenwert der Thüringer Exporte mit einem Volumen von 15,2 Milliarden Euro über dem Vorjahresergebnis, wie das Landesamt für Statistik im Dezember berichtet hatte.

Trotz der Unsicherheiten wie dem anvisierten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) und des Handelskonflikts zwischen den USA und China habe sich der Thüringer Außenhandel als robust erwiesen, hieß es in der Mitteilung der IHK Erfurt.

"Die guten Zahlen sind nicht zuletzt auf die günstige Entwicklung in der Eurozone zurückzuführen", sagte der IHK-Hauptgeschäftsführer Gerald Grusser. Ausfuhren dorthin seien in den ersten neun Monaten mit 6,6 Prozent überdurchschnittlich gewachsen. Auch die Warenlieferungen nach Asien legten mit 11,8 Prozent deutlich zu. Ausfuhren in die USA seien dagegen rückläufig - dennoch seien die Staaten noch immer das Land, in das Thüringen am meisten exportiere.

Große Unsicherheit ergebe sich nach wie vor auch für die Thüringer Wirtschaft aus dem geplanten Brexit. "Immerhin ist Großbritannien der viertgrößte Handelspartner Thüringens", sagte Grusser.