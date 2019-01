Dillenburg

Bauarbeiten an Talbrücke: Kreisstraße wird gesperrt

03.01.2019, 14:14 Uhr | dpa

Wegen der Bauarbeiten an der Talbrücke Marbach der Autobahn 45 bei Dillenburg wird eine Kreisstraße ab der nächsten Woche voll gesperrt. Der Donsbacher Weg zwischen Dillenburg und Donsbach sei von Montag bis voraussichtlich Freitag nicht befahrbar, teilte Hessen Mobil in Marburg am Donnerstag mit. Der Verkehr werde umgeleitet. Die Kreisstraße muss gesperrt werden, da ein Gerüst umgebaut wird.