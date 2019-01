Saarbrücken

Wieder etwas geringere Inflation an der Saar

03.01.2019, 15:24 Uhr | dpa

Dank einer Entspannung bei den Kosten für Heizöl und Sprit sind die Verbraucherpreise im Saarland im Dezember 2018 nicht mehr ganz so stark gestiegen wie zuletzt. Sie kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Damit näherte sich die Inflationsrate wieder der wichtigen Marke von zwei Prozent an. Knapp darunter spricht die Europäische Zentralbank (EZB) von einem stabilen Preisniveau. In den Vormonaten Oktober und November waren die Preise auf Jahressicht noch jeweils um 2,6 Prozent geklettert.

Heizöl verbilligte sich im Dezember 2018 im Vergleich zum Vormonat den Statistikern zufolge um satte 18,7 Prozent. Nichtsdestotrotz war Heizöl aber noch immer etwa ein Fünftel teurer als vor einem Jahr. Ähnlich die Entwicklung an den Tankstellen: Hier kosteten Kraftstoffe zwar 8,5 Prozent weniger als im November, aber immer noch über zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat.