Hamburg

Martin Helfrich neuer Sprecher der Hamburger Sozialbehörde

03.01.2019, 15:46 Uhr | dpa

Der 26-jährige Martin Helfrich ist neuer Pressesprecher der Hamburger Behörde für Soziales, Familie und Integration. Er folgt in dieser Position Marcel Schweitzer, der inzwischen Sprecher des Senats im Rathaus ist. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Helfrich leitete zuletzt das Büro eines Bundestagsabgeordneten und war zuvor Vorsitzender des Landesjungringes Hamburg sowie des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in der Hansestadt. Er war zudem im Verlagswesen tätig.