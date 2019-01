Düsseldorf

Rensing fehlt wegen Krankheit beim Laktattest

03.01.2019, 16:10 Uhr | dpa

Ohne Torhüter Michael Rensing hat Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Die Nummer eins des Aufsteigers fehlte am Donnerstag bei der Leistungsdiagnostik in der Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark krankheitsbedingt. Außer dem Laktattest wurden auch Körperfettmessungen durchgeführt. Fortuna-Kapitän Oliver Fink absolvierte eine individuelle Einheit. Ansonsten nahmen bis auf den langzeitverletzten Profi Diego Contento (Kreuzbandriss) alle Spieler teil.

"Wir haben nur eine kurze Vorbereitung von 16 Tagen und wollen vor allem im fußballerischen Bereich arbeiten. Der Ball wird zwar im Mittelpunkt stehen, aber wir werden trotzdem wieder hart arbeiten und uns keineswegs zurücklehnen", sagte Trainer Friedhelm Funkel. Mit Siegen in den drei letzten Hinrundenspielen arbeitete sich Düsseldorf auf Rang 14 vor.

Am Freitag absolviert das Team die ersten beiden Trainingseinheiten. Am Samstag reist die Fortuna dann in das Trainingslager nach Marbella/Spanien (5. bis 12. Januar). Am Montag bestreitet der Aufsteiger ein Testspiel gegen Herbstmeister Borussia Dortmund, dem man in der Liga dessen bisher einzige Niederlage beigebracht hatte.

Nach einem weiteren Test gegen den FC Emmen aus den Niederlanden folgt noch der Telekom-Cup in der heimischen Arena. Zum Rückrundenauftakt tritt Fortuna Düsseldorf am 19. Januar beim FC Augsburg an.