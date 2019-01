Hamburg

Weniger Flüchtlinge kommen nach Hamburg

03.01.2019, 17:23 Uhr | dpa

Die Zahl der nach Hamburg kommenden Flüchtlinge ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Insgesamt seien 8927 Menschen in der Hansestadt in das Bundesweite Verteilungsnetz aufgenommen worden - 79 weniger als im Vorjahr, teilte der Zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge am Donnerstag mit. Davon seien 4780 Schutzsuchende der Stadt zugewiesen worden - 2017 waren es noch 5408. In Hamburg sind noch sechs Erstaufnahmeeinrichtungen sowie das Ankunftszentrum in Betrieb. Dort lebten Ende Dezember 1224 Menschen. In 128 sogenannten Folgeunterkünften waren zum Stichtag 31.12. 34 227 Menschen untergebracht.