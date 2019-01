Darmstadt

Darmstadt 98 startet ohne Neuzugänge in Vorbereitung

03.01.2019, 17:34 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 ist ohne Neuzugänge in die Vorbereitung nach der Winterpause gestartet. Trainer Dirk Schuster wünscht sich mindestens zwei neue Spieler: einen für die rechte Abwehrseite und einen für das defensive Mittelfeld. Es wäre der Idealfall, wenn die Neuen schon mit ins neuntägige Trainingslager vom 11. Januar an in Spanien fahren würden, sagte Schuster am Donnerstag. "Es könnte aber noch bis Mitte, Ende des Trainingslagers dauern, um Vollzug vermelden zu können", erklärte er.

Die Einheit am Donnerstag bezeichnete Schuster als "lockeren Aufgalopp". Mit dabei waren wieder die beiden lange verletzten Keeper Max Grün (Ellenbogenblessur) und Rouven Sattelmaier (Kreuzbandriss). Ebenfalls zurück im Training ist der etatmäßige Torwarttrainer Dimo Wache, der seit dem Sommer wegen Komplikationen infolge seiner Zuckerkrankheit ausgefallen war.