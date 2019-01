Ottendorf-Okrilla

Toter Lkw-Fahrer auf Parkplatz entdeckt

03.01.2019, 18:48 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer hat auf einem Parkplatz an der A4 einen Kollegen tot im Fahrerhaus von dessen Lkw gefunden. Wie die Polizei Görlitz am Donnerstag mitteilte, stand der Laster mehrere Tage auf dem Parkplatz am Eichelberg nahe Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen). Der rumänischen Spedition sei anhand von Ortungsdaten aufgefallen, dass der Transporter einige Tage nicht bewegt worden war. Sie schickte den Kollegen dorthin.

Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Vermutlich hatte er den Angaben zufolge ein gesundheitliches Problem. Bei dem Toten handelt es sich wahrscheinlich um einen 56-jährigen Rumänen. Das legen Ausweisdokumente im Fahrzeug nahe. Eine Obduktion soll dies abschließend klären.