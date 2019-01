Osnabrück

Drittliga-Spitzenreiter Osnabrück leiht Kiels Girth aus

03.01.2019, 20:24 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Benjamin Girth bis zum Saisonende vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Der 26 Jahre alte Offensivspieler soll am Montag mit dem Drittliga-Spitzenreiter ins Trainingslager nach Belek reisen. Das teilte der VfL am Donnerstagabend mit. Girth war erst im Sommer vom SV Meppen nach Kiel gewechselt und kam in der Hinserie auf sieben Einsätze. "Dass wir direkt zum Auftakt auf den SV Meppen treffen, ist natürlich eine besondere Situation für mich. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter", sagte Girth. Osnabrück startet am 26. Januar gegen Meppen in den Rest der Saison.