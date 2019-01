Berlin

ALBA Berlin schlägt im Eurocup AS Monaco

03.01.2019, 20:31 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin ist erfolgreich in die Top16-Runde des Eurocups gestartet. Am Donnerstagabend besiegten die Berliner vor 8111 Zuschauern in eigener Halle den französischen Vizemeister AS Monaco mit 83:74 (44:38). Damit ist ALBA auch gleich Tabellenführer der Gruppe E. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 17 und Tim Schneider mit 16 Punkten.

ALBA brauchte einige Spielzüge, um in die Partie zu kommen. Vor allem offensiv ließen die Gastgeber einiges liegen. Dafür stand man defensiv sehr gut und ließ nur wenig zu. Monaco kam meist nur unter dem Korb durch den Ex-Berliner Elmedin Kikanovic zum Zuge. So lagen die Berliner zwar meist in Führung, absetzen konnten sie sich aber nicht.

Zu Beginn des zweiten Viertels legte ALBA dann einen 7:0-Lauf hin. Aber auch danach kam Monaco wieder zurück. So blieb die Partie bis zur Halbzeit eng. Nach dem Seitenwechsel legten die Berliner dann aber einen Zwischenspurt hin, konnten sich beim 56:44 erstmalig auf zwölf Punkte etwas absetzen.

ALBA profitierte auch davon, dass Monaco nur zwei seiner insgesamt 19 Drei-Punkt-Würfe im Korb unterbringen konnte. Doch die Berliner verpassten es, sich weiter abzusetzen. So kam Monaco im letzten Viertel wieder zurück ins Spiel und auf vier Punkte heran (70:66). Doch in der Schlussphase behielten die Gastgeber die Nerven und brachten die Führung souverän nach Hause.