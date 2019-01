Bremen

Landtagspräsidentin Andretta empfängt Sternsinger

04.01.2019, 01:43 Uhr | dpa

Eine Sternsängerin schreibt den Segen an eine Tür des Neuen Rathauses in Hannover. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Auch der Landtag bekommt seinen Segen: Die Sternsinger kommen am heutigen Freitag ins niedersächsische Landesparlament nach Hannover. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta empfängt mehrere Mädchen und Jungen, die sich als Sternsinger kostümiert haben. Andretta sei es ein besonderes Anliegen, das soziale Bewusstsein der engagierten Kinder und Jugendlichen zu stärken und anzuerkennen, teilte der Landtag vorab mit.

Mehr als 13 000 Kinder und Jugendliche sind in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen als Sternsinger unterwegs. In beinahe allen katholischen Gemeinden bringen sie um den Feiertag Heilige Drei Könige (6. Januar) den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen und bitten um Spenden für notleidende Kinder. In diesem Jahr geht der Erlös hauptsächlich an behinderte Kinder in Peru. Im Bistum Hildesheim sind rund 3000 und im Osnabrücker Bistum rund 10 000 Sternsinger auf den Beinen, wie die beiden Diözesen mitteilten.