Stuttgart

Experten erwarten leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit

04.01.2019, 01:45 Uhr | dpa

Zum Ende des Jahres dürfte die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ein wenig gestiegen sein. Experten gehen davon aus, dass im Dezember etwas mehr Menschen ohne Job waren als im November - aber immer noch deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitsagentur legt die Zahlen am Freitag in Stuttgart vor. Im November waren knapp 185 000 Arbeitslose registriert, was einer Quote von 3,0 Prozent entsprach. Im Dezember 2017 waren in Baden-Württemberg knapp 196 000 Menschen ohne Job. Das war eine Quote von 3,2 Prozent.