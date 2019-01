Frankfurt am Main

Zahlen zum hessischen Arbeitsmarkt 2018 erwartet

04.01.2019, 01:59 Uhr | dpa

Ein Schild in der Form eines Stoppschildes mit der Aufschrift "Jobs" hängt an einem Messestand an einer Wäscheklammer. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)