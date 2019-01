Chemnitz

Agentur-Chef Hansen bilanziert Entwicklung auf Arbeitsmarkt

04.01.2019

Zum Start ins neue Jahr will der Chef der regionalen Arbeitsagentur, Klaus-Peter Hansen, in Dresden einen Ausblick auf den sächsischen Arbeitsmarkt geben und für das alte Jahr Bilanz ziehen. 2018 erreichten die Arbeitslosenzahlen in Sachsen einen Tiefstwert: So waren etwa im November im Freistaat gut 115 000 Menschen erwerbslos gemeldet.

Die Bundesagentur für Arbeit hatte allerdings ein vorläufiges Ende der Rekordjagd prognostiziert, denn in der Regel steigt in den Wintermonaten saisonbedingt die Zahl der Menschen ohne Job. Die Regionaldirektion gibt heute zugleich die Zahl die Arbeitsmarktzahlen für Dezember 2018 bekannt.