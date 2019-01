Frankfurt am Main

Wenn der Christbaum stirbt, fängt die Entsorgung an

04.01.2019, 05:23 Uhr | dpa

Tausende Tannen werden in den nächsten Tagen abgeschmückt und aus dem Wohnzimmer verbannt. Die meisten Hessen werfen ihre Nadelbäume nach dem 6. Januar hinaus, dem Fest der Heiligen Drei Könige. Danach übernehmen die Entsorgungsbetriebe: Rund 80 000 Frankfurter Bäumen werden zu Komposterde verwertet und in Strom und Fernwärme umgewandelt.

Auch in Darmstadt werden die Bäume zu Kompost verarbeitet. Dafür können die Darmstädter ihre ausgedienten Tannen an Sammelstellen im Stadtgebiet ablegen. In Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) sowie im Vogelsbergkreis sammelt die freiwillige Feuerwehr die ausgedienten Weihnachtsbäume ein und kümmert sich um deren Entsorgung.

Der Frankfurter Zoo hat sich schon pünktlich zum Fest mit dem Restbestand der Weihnachtsbaum-Händler eingedeckt: Sie wurden als Futter und Spielzeug unter anderem in den Gehegen der Trampeltiere, Zwergziegen und im Nashornhaus verteilt.