Leezen

Landeskriminalamt: Anzahl Autodiebstähle erstmals unter 600

04.01.2019, 07:33 Uhr | dpa

Blick in den Innenraum eines Pkw nach Einbruch und Diebstahl von Elektronik, Lenkrad und Airbag. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der Autodiebstähle in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den zurückliegenden fünf Jahren halbiert. Nach einer ersten Erhebung geht das Landeskriminalamt davon aus, dass im Jahr 2018 die Zahl der gestohlenen Autos erstmals unter 600 gesunken ist. Im Jahr 2013 waren laut Kriminalitätsstatistik im Nordosten noch 1182 Fahrzeuge entwendet worden. Die höchste Zahl von Autodiebstählen im Nordosten war laut Landeskriminalamt 1995 registriert worden: 16 556. 2001 hatten dann noch 4025 Besitzer den Verlust ihrer Autos angezeigt. 2005 war die Zahl der Autodiebstähle erstmals unter 2000 gesunken. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ermittelte, verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern 2017 den vierthöchsten Rückgang bei Autodiebstählen. Demnach kamen im Nordosten auf 1000 Personenwagen im Durchschnitt 0,5 Diebstähle. In Berlin lag der Wert bei 3,6.