Neuss

Mann stürzt durch Hallendach und verletzt sich

04.01.2019, 07:37 Uhr | dpa

Ein Mann ist am frühen Freitagmorgen durch ein Hallendach in einem Neusser Gewerbegebiet eingestürzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war zunächst ein Einbruch bei der Polizei gemeldet worden. Am Ort stellte sich dann allerdings heraus, dass es sich um einen Unfall handelte. Drei Männer waren auf das Hallendach geklettert, wobei einer einbrach, in die Tiefe stürzte und sich dabei verletzte. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Männer auf dem Dach waren, war zunächst unklar.