Berlin

Betrunkene Einbrecher auf frischer Tat ertappt

04.01.2019, 08:14 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Berlin-Weißensee zwei mutmaßliche Einbrecher bei einem versuchten Diebstahl ertappt. Am Donnerstag habe ein Zeuge zunächst die offene Tür einer Lagerhalle in der Lehderstraße und davor abgestellte Gegenstände bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Zeuge wählte den Notruf und wenig später konnten Polizisten einen 44-Jährigen und einen 51-Jährigen festnehmen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden mutmaßlichen Diebe bei ihrer Tat betrunken.