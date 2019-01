Meinersen

Nicht angeschnallter Mann wird bei Unfall tödlich verletzt

04.01.2019, 09:07 Uhr | dpa

Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 188 nahe Meinersen (Landkreis Gifhorn) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet der Mann am Vorabend mit seinem Paketdienst-Kleinlastwagen auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich. Der nicht angegurtete 24-Jährige wurde durch die Seitenscheibe der Fahrertür geschleudert. Danach landete der Lieferwagen mit der Vorderachse auf dem Mann, der dadurch tödliche Verletzungen erlitt. Eine Notärztin, zwei Rettungswagen, Polizisten und Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Straße wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.