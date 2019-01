Lingen (Ems)

Feuer vernichtet hochwertiges Golfequipment

04.01.2019, 09:24 Uhr | dpa

Beim Brand einer Halle auf dem Gelände eines Golfclubs in Lingen ist ein Schaden von rund 350 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war in der Halle hochwertiges Golfequipment gelagert. Der Brand brach demnach in der Nacht zum Freitag aus und zerstörte das Gebäude vollständig. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.