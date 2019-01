Leipzig

RB Leipzig startet Vorbereitung mit Neuzugang Adams

04.01.2019, 12:45 Uhr | dpa

Mit dem amerikanischen Neuzugang Tyler Adams ist RB Leipzig in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Mit etwas Verspätung konnten knapp 500 Fans den US-Amerikaner und seine Mitspieler am Freitag bei der ersten Trainingseinheit des sächsischen Fußball-Bundesligisten in diesem Jahr begrüßen. Noch nicht dabei war wie erwartet in Amadou Haidara der zweite Neuzugang der Leipziger. Er hofft nach Kreuzbandriss noch auf einen Einsatz in dieser Saison. Adams kam von Red Bull aus New York, Haidara von Red Bull aus Salzburg.

Nur eine leichtere Laufeinheit absolvierte der seit Wochen verletzte Schwede Emil Forsberg noch bevor seine Kollegen auf den Platz kamen. Bei denen fehlten zudem noch Stefan Ilsanker und Konrak Laimer wegen Erkältungen, Kevin Kampl absolvierte im Trainingszentrum wegen Zehbeschwerden eine individuelle Einheit.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick empfängt am 19. Januar Tabellenführer Borussia Dortmund zum Auftakt-Kracher in die zweite Saisonhälfte. Bisher steht bis dahin nur ein Testspiel fest, am 12. Januar trifft RB zuhause auf Galatasaray Istanbul.

Saisonziel der Leipziger ist mindestens der vierte Platze und damit die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison. In der Europa League waren die Leipziger in der Gruppenphase gescheitert, im DFB-Pokal spielen sie im Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg. Im Sommer wird Rangnick den Trainerposten am Julian Nagelsmann abgeben und wieder nur noch als Sportdirektor arbeiten.