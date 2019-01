Gera

IHK Ostthüringen registriert etwas mehr Ausbildungsverträge

04.01.2019, 14:55 Uhr | dpa

Die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen hat zum Jahresende 2018 einen leichten Anstieg bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen registriert. Rund 1900 Lehrverträge hätten ein Plus von fast zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, teilte die Kammer am Freitag in Gera mit.

Die meisten in Ostthüringen gemeldeten Azubis gibt es diesen Angaben zufolge mit 414 in Jena und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 271. In Jena lag der Zuwachs mit 15 Prozent besonders hoch. Eine leichte Steigerung und eine stabile Entwicklung verzeichnete die Kammer in den Landkreisen Saale-Holzland, Saale-Orla, Altenburger Land und Greiz. Weniger Lehrverträge wurden in Gera abgeschlossen.

In den Winterferien bietet die Kammer ab dem 5. Februar 15 Projekttage an, an denen sich Schüler ab der 8. Klasse zu Berufen informieren können. Die Teilnehmer kommen zu den Projekttagen direkt in die Unternehmen in der Region und werden von einem Betreuer der Industrie- und Handelskammer begleitet.