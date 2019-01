Dresden

Jugendlicher gibt Brandstiftung an Wohnanhänger zu

04.01.2019, 15:41 Uhr | dpa

Ein Jugendlicher hat sich in Dresden bei der Polizei gemeldet und eine Brandstiftung an einem Wohnanhänger zugegeben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erschien der 14-Jährige am Donnerstagabend mit seiner Mutter auf einem Revier. Er gab an, mit einem gleichaltrigen Freund einen Feuerwerkskörper in den Lüftungsschacht des Wohnwagens gesteckt zu haben. Der Anhänger brannte komplett aus. Den Sachschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.