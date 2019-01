Zwickau

25-Jähriger muss nach Raub ins Gefängnis

04.01.2019, 15:48 Uhr | dpa

Ein 25-Jähriger, der einen Mann in Hohenstein-Ernstthal geschlagen und beraubt haben soll, sitzt jetzt im Gefängnis. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau hatte er sein 59-Jähriges Opfer am Donnerstag mehrfach gegen den Kopf geschlagen und dessen Aktentasche mitgenommen. Der 59-Jährige wurde verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Neben dem Diebesgut fanden die Beamten Betäubungsmittel und ein Messer. Außerdem war der Mann angetrunken und stand unter Drogen. Während der Haftprüfung musste er zeitweise fixiert werden. Der zuständige Richter ließ ihn deshalb bis zur Verhandlung in das Gefängnis in Zwickau einweisen.