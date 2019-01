Lübeck

Mann von maskierten Tätern durch Messerstiche verletzt

04.01.2019, 16:07 Uhr | dpa

Ein 30 Jahre alter Mann ist in Lübeck von zwei maskierten Männern angegriffen und durch Messerstiche an beiden Beinen verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der 30-Jährige am Donnerstagabend seinen schwarzen Geländewagen auf einem Grundstück im Lübecker Stadtteil Schlutup, als die beiden Unbekannten die Autotüren aufrissen und den 30-Jährigen mit mehreren Messerstichen verletzten. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers gegen unbekannt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.