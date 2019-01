Goslar

Winter lässt im Norden weiter auf sich warten

04.01.2019, 16:13 Uhr | dpa

Während in den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen am Wochenende teils üppiger Schneefall erwartet wird, lässt der Wintereinbruch im Norden weiter auf sich warten. Selbst im Harz sei es derzeit sehr mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Wintersport sei dort im Moment nirgendwo möglich, berichtete der Harzer Tourismusverband. Selbst die Kunstschneepisten am Wurmberg seien wegen stürmischen Wetters seit einigen Tagen gesperrt. Ob dies am Wochenende so bleibe, stehe erst Samstagfrüh fest. Zum Winterwandern allerdings lade der Harz auf jeden Fall ein, zumindest der Oberharz sei "leicht überzuckert", hieß es beim Tourismusverband.

Von einem aufgeschobenen Winterstart in Norddeutschland sprachen die die Meteorologen des DWD. Vom kommenden Montag oder Dienstag an zeichne sich im Harz Dauerfrost ab 600 Metern ab. Auch Nachtfrost werde in Hannover erst in der kommenden Woche erwartet. Die Höchsttemperaturen in Niedersachsen und Bremen bewegen sich aber bis Mitte des Monats voraussichtlich weiter zwischen dem Gefrierpunkt und sieben Grad.

Wolken und zeitweise Regen bestimmen das Wetter am Samstag und Sonntag. Der Wind weht mäßig, am Samstagvormittag an der See noch frisch bis stark. Es wird sieben bis acht Grad warm, auch nachts sinken die Werte nach der Vorhersage nicht unter drei Grad. Auch am Montag bleibt es regnerisch, an der See weht ein böig frischer Wind. Im Bergland kann es nachts leichten Frost geben.