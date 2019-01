Randburg

Werder-Spieler träumen weiter von Europacup

04.01.2019, 16:56 Uhr | dpa

Die Spieler von Werder Bremen halten trotz des zehnten Tabellenplatzes an ihrem Saisonziel Europapokal fest. "Wir träumen noch immer von den europäischen Plätzen. Wir tun alles, um die zu erreichen", sagte der finnische Abwehrspieler Niklas Moisander am Freitag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Südafrika. "Wir wissen, dass das sehr schwer wird. Aber es ist noch möglich." Nach einem starken Saisonstart gewannen die Bremer nur noch eines der letzten neun Hinrunden-Spiele. Seit Donnerstag bereiten sie sich auf dem Gelände des FC Randburg in Johannesburg auf die Rückrunde vor.