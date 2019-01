Stuttgart

Stuttgart beginnt Training in Spanien mit allen Profis

04.01.2019, 17:52 Uhr | dpa

Mit allen mitgereisten 27 Spielern hat der VfB Stuttgart das erste Training in La Manga absolviert. Die zuletzt angeschlagenen beziehungsweise verletzten Andreas Beck, Daniel Didavi und Berkay Özcan beendeten die Einheit am Freitagnachmittag wenige Stunden nach der Ankunft in Spanien allerdings planmäßig vorzeitig. Das teilte ein Sprecher des schwäbischen Fußball-Bundesligisten mit.

Im Trainingslager fehlt Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard. Der französische Verteidiger fällt weiter mit einem Muskelbündelriss aus. Bis zum 12. Januar ist die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl in Spanien. Am Sonntag steht gegen den niederländischen Erstligisten FC Utrecht die erste Testpartie an.