Guben

Toter in Guben gefunden: Verdächtiger in Haft

04.01.2019, 18:14 Uhr | dpa

Guben (dpa/bb)- Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Guben (Spree-Neiße) ist gegen den 50-jährigen Mieter Haftbefehl erlassen worden. Ermittelt werde wegen Mordes, Totschlags oder Körperverletzung mit Todesfolge, wie Oberstaatsanwalt Bernhard Brocher am Freitag mitteilte. Ein rechtsmedizinisches Gutachten stehe noch aus. Zunächst hatte die "Lausitzer Rundschau" über den Vorfall berichtet.

Laut Oberstaatsanwalt war der Tote am Mittwoch von einem Zeugen entdeckt worden, der etwas in der Wohnung abholen wollte. Der Leichnam lag in eine Decke eingewickelt in der Küche. Der Mann soll bereits in der Silvesternacht gestorben sein. Der Verdächtige wurde am Mittwoch festgenommen, der Haftbefehl erging am Donnerstag.