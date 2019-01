München

Erstes Bayern-Training in Doha ohne Hummels, dafür mit James

04.01.2019, 19:51 Uhr | dpa

James Rodríguez vom FC Bayern München in Aktion. Foto: Swen Pförtner/Archiv (Quelle: dpa)

James Rodríguez hat zum Start des Trainingslagers in Katar erstmals seit seinem Außenbandteilriss im Knie wieder voll mit der Mannschaft des FC Bayern München trainiert. Arjen Robben und Serge Gnabry waren nach ihren Verletzungen zumindest teilweise bei der Einheit am Freitagabend in Doha dabei. Zudem trainierten sie wie der nach seinem Kreuzbandriss schon länger verletzte Corentin Tolisso individuell. Mats Hummels blieb wegen einer Rückenblockade im Hotel.

Bis zum 10. Januar bereitet sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im Wüstenstaat auf die Rückrunde vor. Ein Testspiel ist im WM-Gastgeberland von 2022 nicht geplant. Nach dem Aufgalopp vom Freitag im Flutlicht will Trainer Niko Kovac sein Team in zwei Trainingseinheiten täglich fordern.