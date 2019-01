Hannover

Die Reste vom Feste: Entsorger holen Christbäume ab

05.01.2019, 08:33 Uhr | dpa

Erst glitzern und leuchten sie, dann beginnen sie zu nadeln: Nach dem Dreikönigstag am 6. Januar verschwinden die meisten Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern - auch in Niedersachsen und Bremen. Wie der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mitteilte, beginnen am Montag die Abholfahrten von mehr als 200 Sammelplätzen in der niedersächsischen Landeshauptstadt. "Wir rechnen damit, dass wie im vergangenen Jahr in der gesamten Region insgesamt rund 900 Tonnen Tannenbäume abgefahren werden müssen", sagte aha-Sprecherin Helene Herich der dpa. In Bremen werden die Bäume straßenweise abgeholt - die genauen Termine finden sich im Abfallkalender.