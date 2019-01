Erfurt

Weihnachtsbaum-Abholung wird gut genutzt

05.01.2019, 08:50 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th)- In Thüringens Kommunen ist der Abholservice für ausgediente Weihnachtsbäume an der Tagesordnung und beliebt. Jedes Jahr werden mehrere hundert Tonnen über die Wertstoffhöfe zu Kompost verarbeitet. Allein in Erfurt fielen im vergangenen Jahr bei den Sammlungen 114 Tonnen an, in Jena und im Kreis Nordhausen jeweils um die 50 Tonnen. Das Angebot wird gut angenommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab - mit leicht steigender Tendenz. In Eisenach gibt es keine eigene Sammlung, dort werden die Bäume mit der Leerung der Biotonne abgeholt.

Wachsender Beliebtheit erfreut sich außerdem der aus Skandinavien kommende Brauch des gemeinsamen Baumverbrennens. Im Kreis Nordhausen sammeln einem Sprecher zufolge vereinzelt Feuerwehren, Vereine und Jugendgruppen die Bäume für ein "Knutfest". Unter anderem hat diese Neuerung vor acht Jahren auch in Schmiedefeld und einige umliegende Ortschaften Einzug gehalten und wird dort weiter gepflegt.