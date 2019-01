Selb

Anti-Wegwerf-Trend: Chance für Porzellan-Hersteller

05.01.2019, 08:58 Uhr | dpa

Dass viele Verbraucher auf Kaffeebecher aus Pappe verzichten, ist aus Sicht des Bundesverbands der Keramischen Industrie eine Chance für die Porzellanbranche. Der Cappuccino zum Mitnehmen müsse "nicht in einem Wegwerf-Produkt genossen werden. Hier gibt es auch kreative Produkte aus Keramik", teilte Verbandssprecher Christoph René Holler der Deutschen Presse-Agentur mit. Gleiches gelte für Einwegteller aus Kunststoff. Dies werde sich positiv auswirken für Geschirrhersteller.

In den 90er Jahren bis in die 2000er ging die Branche durch eine Krise. Absätze gingen zurück, Arbeitsplätze verloren. Viele Betriebe mussten komplett aufgeben. Am 9. Januar ist es genau zehn Jahre her, dass das Unternehmen Rosenthal mit Sitz im oberfränkischen Selb Insolvenz anmelden musste. Seitdem hat sich Rosenthal erholt. 750 Menschen arbeiten heute für das Unternehmen.