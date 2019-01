Müllheim

Bombenfund bei Müllheim: kurzzeitige Sperrungen

05.01.2019, 10:55 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Fliegerbombe bei Arbeiten an der Rheintalbahn war der Zugverkehr zwischen Müllheim und Hügelheim vorübergehend unterbrochen. Auch die parallel verlaufende Bundesstraße B3 war kurzzeitig gesperrt, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe Entwarnung geben können, da an der Bombe kein Zünder mehr vorhanden gewesen sei. Der Fundort war weiträumig abgesperrt worden. Für den Autoverkehr war eine Umleitung eingerichtet worden, die am Samstag aufgehoben wurde. Die Fliegerbombe war am Freitagvormittag entdeckt worden.