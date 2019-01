Steinach

Wenig Schnee in Thüringen: Wintersport trotzdem möglich

05.01.2019, 11:16 Uhr | dpa

Trotz derzeit noch geringer Schneehöhen ist in Thüringen bereits Wintersport möglich. Wie der Regionalverband Thüringer Wald am Samstag mitteilte, sind bei bis zu 19 Zentimeter Schnee die Liftanlagen in Steinach und Masserberg in Betrieb. In der Skiarena Steinach sind nach Angaben der Betreiber momentan drei von acht Pisten geöffnet, während die Loipen noch nicht gespurt sind. In der Skiarea Heubach in Masserberg sind eine Piste und der Doppelschlepplift geöffnet.