Hamburg

Nach Havarie: Rund 20 Container gesichtet

05.01.2019, 14:02 Uhr | dpa

Nach der Havarie der "MSC Zoe" in der Nordsee sind bislang rund 20 Container in deutschen Gewässern gesichtet oder per Sonar geortet worden. Nach Angaben des Havariekommandos konnten sie aber noch nicht geborgen werden. Die Wettersituation erschwere mit fünf Meter hohen Wellen die Bergungsarbeiten, hieß es am Samstag in einer Pressemitteilung. Aufgrund der Wetterverhältnisse könne derzeit aus der Luft keine Suche stattfinden.

Nach Ermittlungen der Wasserschutzpolizei verlor die "MSC Zoe" bei stürmischer See vermutlich an zwei Positionen Container: Ein Punkt liegt den Angaben zufolge rund 22 Kilometer nördlich der niederländischen Insel Ameland, der zweite ebenfalls rund 22 Kilometer nordwestlich von Borkum. Insgesamt gingen in der Nacht zum Mittwoch über 270 Container über Bord.